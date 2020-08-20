За семь месяцев 2020 года на Приволжской железной дороге оформлено более 560 тысяч электронных билетов на поезда дальнего следования. Доля онлайн-продаж составляет 56,2 процента.

Более 74 процентов электронных билетов в январе — июле было оформлено через официальный сайт ОАО «РЖД». Электронной регистрацией воспользовались почти 458 тысяч пассажиров.

В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки Приволжская железная дорога рекомендует гражданам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами.

Ознакомиться с подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов, электронной регистрации и прочих услугах можно на сайте ОАО «РЖД».