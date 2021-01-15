В 2020 году на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 1,016 тысячи электронных билетов через интернет. Доля онлайн-продаж составила 56 процентов от общего количества реализованных в этот период билетов. Напомним, по итогам 2019 года данный показатель составлял 50,7 процента.

Большая часть электронных билетов — 75 процентов от общего количества — оформлена через официальный сайт ОАО «РЖД».

Услугой электронной регистрации на поезд воспользовались почти 837 тысяч пассажиров.

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