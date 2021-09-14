Доля прибыльных организаций на территории Саратовской области за минувший год выросла на пять процентов. Такие данные предоставила международная консалтинговая компания «ФинЭкспертиза».

Сейчас доля прибыльных предприятия в региона составляет 69,9 процентов. Это низкий показатель относительно других регионов. Наилучшие показатели продемонстрировала Вологодская область — 78,8 процентов. Также хороших показатели достигли Чечня — 78,6 процентов, Белгородская область — 77,9 процентов, Воронежская область 77,8 процентов и Санкт-Петербург — 76,9 процентов.

Общая сумма прибыли в Саратовской области составила 40,846 миллиардов рублей, а Сальдо организаций — прибыль с вычетом убытка — 30,706 миллиардов рублей.