В Кировском отделении судебные приставы пытались взыскать задолженность с 46-летнего местного жителя в размере 350 тысяч рублей в пользу страховой компании, сообщает пресс-служба УФССП.

Действия приставов не возымели результата – должник платить страховой компании не собирался. Тогда пришлось узнать имущественное положение мужчины, дабы взыскать долг. Выяснилось, что у него в собственности имеется автомобиль Citroen C5, на который вскоре наложили арест. На следующий же день недобросовестный плательщик в полном объеме погасил долг, арест с автомобиля был снят.