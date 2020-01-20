Приставы арестовали автомобили у двух должников из Саратова, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В Октябрьском районе мужчина задолжал банку 350 тысяч рублей по кредиту на автомобиль. Добровольно выплачивать деньги он не торопился. В рамках возбужденного исполнительного производства машину была арестована. Теперь мужчина может ее получить, если полностью заплатит по долгам. В противном случае, автомашина будет реализована через аукцион.

Еще одна жительница Волжского района также не платила кредит на автомобиль. Ее постигал та же участь. Машина была арестована и изъята.