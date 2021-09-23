Саратовский регоператор АО «Ситиматик» выпустит «красные» платежки, которые получат те потребители, которые игнорируют обязанность по оплате услуги. На каждой такой платежке будет заметная надпись «ДОЛЖНИК» и предупреждение о последствиях неоплаты долга.

Отметим, что сотрудники регоператора неоднократно обращали внимание потребителей о необходимости своевременно оплачивать коммунальную услугу или обратиться за рассрочкой платежа, в случае возникновения финансовых трудностей. В отношении игнорирующих платежи жителей области будет проводиться взыскание через суд.

В рамках судебного приказа, помимо суммы долга со счета будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят до 1250 рублей. Кроме того, это коснется каждого собственника жилого помещения, накопившего долг.

—Мы усиливаем нашу кампанию по взысканию долгов с неплательщиков. Не все потребители решают мирно вопрос с оплатой услуги, поэтому мы выходим на досудебную и судебную работу. Неоднократно потребители обращались к нам за корректировками лицевого счета уже после списания. При этом обязанность поддерживать актуальные сведения и подавать их в наш адрес закреплены законодательно и многие жители области, проживающие в частных домах, регулярно ею пользуются и снижают свои платежи, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что до конца года в судах окажется более 30 тысяч заявлений на получение судебных приказов. Обратиться за информацией о предоставлении рассрочки можно в контакт-центр регоператора по номеру: 8 (8452) 25-64-90. В случае необходимости актуализировать информацию в платежном поручении, следует обратиться в «СарРЦ» по номеру: 8 (8452) 39-02-27 или через личный кабинет на сайте саррц.рф