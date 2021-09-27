Саратовский регоператор АО «Ситиматик» в рамках кампании по взысканию задолженности со злостных неплательщиков использует все законные способы достучаться до должников. Так, в ближайшее время в адрес собственников жилых домов и квартир поступят информирующие о задолженности звонки-предупреждения, в том числе от специализированного агентства. Получатели таких звонков, в случае неоплаты образовавшейся задолженности в ближайшее время, будут занесены в список на приоритетное получение в их отношении судебных приказов. До новогодних праздников запланирована подача более 30 тысяч заявлений на выдачу приказов, с учетом практики последующего перечисления средств с банковских карт без дополнительного уведомления потребителя со стороны, это может стать неприятным сюрпризом перед длительными праздниками.

-Мы ставим амбициозную задачу по сокращению дебиторской задолженности со стороны потребителей. Отрадно, что большинство жителей области своевременно оплачивают коммунальные услуги, поэтому работа по взысканию их не коснется. При этом игнорирующие оплату граждане должны понимать, что уйти от долгов не удастся. Судебные приказы – завершающий этап взыскания, когда до должника другими способами достучаться не удалось, и который мы будем использовать максимально законно и продуктивно, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что в ближайшее время должники также получат специальные «красные» платежки, уведомляющие о начале процедуры судебного взыскания. Получатели таких платежек должны либо оплатить накопившуюся задолженность в ближайшее время, либо обратиться за предоставлением рассрочки, при наличии объективных материальных затруднений. Узнать о порядке получения рассрочки можно в контакт-центре регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.