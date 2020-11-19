Специально для должников за услугу по обращению с ТКО в ноябрьских платежных документах будет размещена информация об обязанности собственника жилого помещения своевременно вносить плату за коммунальную услугу.

В настоящее время существует категория неплательщиков, которая расценивает, с их точки зрения, некорректные сведения в платежных документах как основание не производить оплату коммунальной услуги. Такая причина при рассмотрении дел в суде не принимается во внимание и выносятся решения о взыскании накопившегося долга.

Только в октябре специалисты Регионального оператора направили более одной тысячи заявлений на выдачу судебных приказов на общую сумму более 5,2 миллиона рублей. Все решения вынесены в отношении тех потребителей, которые никогда не оплачивали услугу или накопили долг свыше 20 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством должникам за коммунальную услугу предъявляются также госпошлины в размере 200 рублей и юридические издержки, которые составляют от 350 до 800 рублей.

Внести корректировку, в том числе при изменении количества проживающих в индивидуальных домах можно обратившись в офис ООО «СарРЦ» или через личный кабинет на сайте. Справочную информацию можно получить телефону: +7-845-239-02-27. В отношении проигнорировавших предупреждение в платежках потребителей последует дальнейшая передача документов для взыскания долга в судебном порядке.