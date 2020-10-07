Жители Саратовской области, находящиеся на прямых расчётах с Региональным оператором и имеющие задолженность более шесть месяцев за услугу по обращению с ТКО, начали получать особые долговые квитанции. За сентябрь такие платежные документы направлены в адрес 140,2 тысячи собственников жилых помещений на общую сумму 594 миллиона рублей.

— Потребителям, накопившим неоплаченные счета, сначала направляются SMS-сообщения с напоминаем о необходимости своевременно оплачивать коммунальную услугу, проводятся личные беседы, телефонные обзвоны, направляются письменные уведомления и претензии. Данные шаги призваны дополнительно обратить внимание на наличие долга и необходимость скорейшего его погашения. Как показывает практика, подобные досудебные меры заставляют расплатиться многих должников, — подчеркнул директор Регоператора Михаил Андреев.

В случае нежелания физических лиц добровольно погашать долги специалисты Регоператора обращаются в суд. В этом случае помимо взыскания самого долга на них возлагаются судебные расходы. Так, в отношении уже почти одной тысячи собственников жилых помещений уже вынесены исполнительные решения и с банковских карт горожан списаны в полном объеме задолженность и судебные расходы.

Регоператор создал максимально удобные способы оплаты услуги по обращению с ТКО. В платежных документах находится вся необходимая информация о потребленных услугах и способах оплаты. Без комиссии это можно сделать on-line в личном кабинете на сайте и на сайте. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от одного процента в банках и отделениях Почты России.

По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений собственники жилых помещений могут обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7- 845-239-07-17. По вопросам, связанным с вывозом ТКО, можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7- 845-225-64-90.