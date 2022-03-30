Должница не возвращала деньги жительнице Аткарска за возведение мансарды. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Так, пострадавшая рассказала, что переустроила чердак дома в жилую мансарду, а также благоустроила двор за свой счет с помощью кредита. Данные работы проводились при условии, что хозяйка дома переоформит на нее половину своей доли. Договоренность оказалась не соблюдена, а деньги не возвращены.

Женщина через суд потребовала вернуть стоимость затраченных стройматериалов и иного оборудования (свыше 370 тысяч рублей).

В результате, одно из жилых помещений в собственности должницы арестовали. Испугавшись лишиться имущества, обвиняемая выплатила весь долг.