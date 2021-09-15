Начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин провёл онлайн-брифинг. На нем он обозначил планы по сохранению давно законсервированного аварийного памятника культуры — здания «Дом художника» на улице Московская, 125.

Он сообщил, что жалобы на проведение незаконных работ в этом доме не подтвердились. Он добавил, что их причиной оказался вывоз мусора с территории объекта. Сейчас здание находится в собственности у двух частных лиц.

—Они взяли задание на разработку и проведение обследования здания. Управлением будет утверждена новая форма охранного обязательства с определением планов и видов работ в Доме, — добавил Мухин.

Он также отметил, что слухи о превращении исторического объекта в жилой дом или торговый комплекс не являются обоснованными. Он сказал, что никаких предложений не поступало, и при этом площадь здания слишком мала для использования его в качестве ТЦ.