В Саратове Дом художника на Московской перейдет обратно государству. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Собственностью государства станет не только историческое здание конца XIX века, но и два земельных участка под ним.

За здание в центре города боролись 29 лет и, наконец, суд удовлетворил иск территориального управления Росимущества.

В ходе разбирательств оказалось, что строительная компания ЗАО «Сарград» сговорилась с чиновниками и, незаконно получив это здание, перепродала его третьим лицам.

В настоящее время Дом художника находится в аварийном состоянии.