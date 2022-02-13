Домой Рубрики Новости Саратова Дом и легковушка сгорели под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Дом и легковушка сгорели под Саратовом По Новости Саратова - 13.02.2022 99 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Базарном Карабулаке сгорели дом и легковушка марки «Lada Kalina». Возгорание на площади 64 кв. метра произошло на улице Урицкого. Пламя ликвидировали две единицы техники. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин рассказал о помогающем работникам предприятии из Краснокутского района В саратовской ОПе обсудили развитие продленки Жители Саратова сообщают о присыпанных снегом открытых люках ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин рассказал о помогающем работникам предприятии из Краснокутского района Новости Саратова - 13.02.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил предприятие ООО «КрК», которое специализируется на выпуске фармацевтической продукции для зубопротезирования. Продукция компании имеет мировой стандарт качества... В саратовской ОПе обсудили развитие продленки 13.02.2022 Дом и легковушка сгорели под Саратовом 13.02.2022 Жители Саратова сообщают о присыпанных снегом открытых люках 13.02.2022 В больнице Саратова пациентов напугали тараканы. Врачи в растерянности 13.02.2022