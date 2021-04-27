Вчера, 26 апреля, в 17:35 на Нижней улице в Балашове произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхала кровля дома и сарай на общей площади в 15 квадратных метров.

Пламя ликвидировали три пожарных расчета.