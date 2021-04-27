Домой Рубрики Новости Саратова Дом и сарай горели в Балашове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Дом и сарай горели в Балашове По Новости Саратова - 27.04.2021 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 26 апреля, в 17:35 на Нижней улице в Балашове произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхала кровля дома и сарай на общей площади в 15 квадратных метров. Пламя ликвидировали три пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полицейские раскрыли угон ВАЗа в Хвалынске Расширяется программа диспансеризации для жителей Саратовской области Старинный дом горит в центре Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полицейские раскрыли угон ВАЗа в Хвалынске Новости Саратова - 27.04.2021 0 Сотрудники полиции раскрыли угон ВАЗ-21110 в Хвалынске. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Хозяйка авто рассказала, что оставила машину без присмотра у дома на... Расширяется программа диспансеризации для жителей Саратовской области 27.04.2021 Старинный дом горит в центре Саратова 27.04.2021 Знаменитый дирижер Юрий Симонов выступит в Саратове 27.04.2021 Стало известно, когда в Саратовском цирке пройдет первое представление 27.04.2021