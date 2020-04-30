Факультет магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает всех желающих погрузиться в познание самых актуальных тем, получить ответы на волнующие вопросы от ведущих преподавателей в области экономики, управления персоналом, государственного и муниципального управления, психологии и юриспруденции, не выходя из дома.

Вы сможете узнать как пережить режим самоизоляции и накопить жизненные ресурсы; способы эффективно работать в удаленном режиме; как побороть «вирус паники» и жить дальше; как защитить свои права в условиях самоизоляции; какие существуют проблемы экономической политики государства; как построить экономическое поведение в условиях риска и многое другое.

Первый вебинар состоится уже 30 апреля! Лекции пройдут на платформе Zoom. Для записи на вебинар Вам нужно просто заполнить несколько пунктов формы на сайте. В день проведения мероприятия Вам придет напоминание и реквизиты конференции в Zoom.

Узнать подробную информацию о планируемых вебинарах и спикерах можно на сайте Поволжского института управления РАНХиГС.