Домой Рубрики Новости Саратова Дом на 50 «квадратов» полыхал в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Дом на 50 «квадратов» полыхал в Саратове По Новости Саратова - 23.12.2021 63 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодняшней ночью в Волжском районе Саратова загорелся дом. Вспыхнуло двухэтажное здание в районе совхоза «Комбайн» на улице Столыпина. Три пожарных расчета ликвидировали возгорание площадью в 50 квадратных метров. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новогодний стол в год тигра: что приготовить для гостей? Двое человек пострадали в столкновении легковушек в Энгельсе Из-за морозов в Саратовской области объявлен желтый уровень опасности ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новогодний стол в год тигра: что приготовить для гостей? Новости Саратова - 23.12.2021 0 Новый год, пожалуй, самый яркий праздник в современной культуре. Его атрибуты традиции остаются неизменны из года в год, и уходят корнями в далекое прошлое.... Дом на 50 «квадратов» полыхал в Саратове 23.12.2021 Двое человек пострадали в столкновении легковушек в Энгельсе 23.12.2021 Из-за морозов в Саратовской области объявлен желтый уровень опасности 23.12.2021 Десятки домов в Ленинском районе Саратова остались без воды 23.12.2021