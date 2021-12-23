Сегодняшней ночью в Волжском районе Саратова загорелся дом.

Вспыхнуло двухэтажное здание в районе совхоза «Комбайн» на улице Столыпина.

Три пожарных расчета ликвидировали возгорание площадью в 50 квадратных метров.

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