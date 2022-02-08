Накануне, 7 февраля, на улице Огородная, 188 состоялась встреча с жителями аварийного дома, в которой приняли участие председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Максим Сиденко, глава администрации Заводского района Олег Курицын, а также представители надзорных органов.

Темой обсуждения стал вопрос о сроках переселения и решении первоочередных задач. Дом 1969 года постройки был признан аварийным еще в начале 2000-х годов, но по инициативе самих жителей в 2007 году решением суда его исключили из реестра ветхого жилья. И только в 2017 году его вновь признали аварийным и подлежащим расселению.

Ситуация с аварийным домом находится на контроле мэрии. Сейчас ведется поиск управляющей компании, которая займется обслуживанием данного здания.

Жителям рассказали, что в настоящее время муниципалитетом формируется новая программа переселения из аварийного жилого фонда, туда попадут здания, признанные аварийными с 1 января 2017 года, в том числе дом 188 на Огородной.