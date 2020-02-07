Дом на Советской, 45, в котором жила академик МАИ, директор научной библиотеки СГУ Вера Артисевич, вкючен в список объектов культурного наследия муниципального значения. Об этом сообщает управление по охране объектов культурного наследия.

Для него утверждены границы территории и предмет охраны.

В прошлом году была организована экспертиза обоснованности включения в реестр 104 объектов культурного наследия региона. В том числе ее прошел «Дом жилой, 1890-е гг.», который был включен в список выявленных в 2001 году.

В настоящее время дом Артисевич включен в перечень объектов культурного наследия и единый госреестр.