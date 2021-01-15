Построенный в 1935 году Дом офицеров Красной армии при энгельсской авиационной школе летчиков включен в список объектов культурного наследия. Об этом сообщили в профильном управлении.

Проект выполнил советский архитектор Иосиф (Осип) Каракис. В нем формировалась 148-ая стрелковая дивизия женских авиаполков Марины Расковой, проходили сборы Дальней авиации всего СССР. Здание связано с именами лётчика Валерия Чкалова и советских космонавтов. Здесь занимался первый отряд советских космонавтов, в который входили Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов, Павел Попович и другие.

Отмечены уникальные особенности здания — архитектурно-композиционное решение фасадов, материал и характер их обработки, планировка, интерьеры.