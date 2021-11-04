Сегодня, 4 ноября, из-за ремонта на городском водопроводе улица в Саратове останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничено ХВС дома 34/36 по улице Ростовская. Вернуть воду обещали к восьми вечера.