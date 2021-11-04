Домой Горячая линия ЖКХ Дом по улице Ростовская в Саратове остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Дом по улице Ростовская в Саратове остался без воды По Новости Саратова - 04.11.2021 96 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 ноября, из-за ремонта на городском водопроводе улица в Саратове останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Ограничено ХВС дома 34/36 по улице Ростовская. Вернуть воду обещали к восьми вечера. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Собственников сгоревшей «России» в Саратове уже штрафовали на 200 тысяч рублей Мукаддас Бибарсов: О подлинном народном единстве Роман Бусаргин: В Саратовской области до 2030 года появятся агробиотехно- и ИТ-парки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Собственников сгоревшей «России» в Саратове уже штрафовали на 200 тысяч рублей Новости Саратова - 04.11.2021 0 Сегодня ночью, 4 ноября, сгорело историческое здание гостиницы «Россия». Первыми о возгорании сообщали очевидцы происшествия. Позднее в ГУ МЧС рассказали, что загорелись крыша и практически... Мукаддас Бибарсов: О подлинном народном единстве 04.11.2021 Роман Бусаргин: В Саратовской области до 2030 года появятся агробиотехно- и... 04.11.2021 Олег Костин побывал в обесточенной поликлинике рядом с эпицентром пожара в... 04.11.2021 Два поселка Саратовской области пострадали от пожаров 04.11.2021