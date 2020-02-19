Дом Веры Ростовцевой на улице Комсомольская, 17 объектом местного значения. Об этом сообщает Управление по охране объектов культурного наследия.

В 2001 году дом был внесен в список выявленных объектов культурного наследия, однако экспертизу на признание таковым пришел лишь в 2019-ом. Эксперт Галина Титова признала здание важным элементом застройки улицы Комсомольская, который обладает мемориальной ценностью, так как связан с героем Русско-Японской войны — Верой Николаевной Ростовцевой.

Сейчас «Дом Ростовцевой» включен в Госреестр в категории объекта местного (муниципального) значения.