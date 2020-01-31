«Когда закончится этот кошмар?» Жители дома № 166/2 на улице Огородная неустанно задают этот вопрос. Причина одна – аварийное состояние здания, в котором они живут.

В 2015 году межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу. Однако расселять жильцов никто не спешит.

В 2018 году в доме прошла внеплановая проверка прокуратуры совместно с госжилинспекцией (ГЖИ), которая выявила ряд серьезный проблем. Разрушение кирпичной кладки, полные мусора затопленные подвалы и открытые чердаки. Все это обнаружили проверяющие, которые внесли представление в адрес управляющей домом компании «Заводчанин».

Однако по прошествии двух лет стало только хуже. Трубы в подвале текут несколько месяцев, подмывая фундамент, крыша и стены здания рушатся буквально по кирпичикам.

Со слов жительницы Екатерины, в марте 2019 года на одну из проживающих упал кирпич. А на последнем этаже после снежной зимы рухнул балкон, потянув за собой кабель. Жильцы на сутки остались без света.

Почему же УК не реагирует на проблемы дома?

— Согласно протоколу №1 общего собрания собственников помещений, проводимого в форме очно-заочного голосования от 11 июля 2016 года, жилой дом №166/2 по улице Огородная в Саратове находится в непосредственном управлении, — прислали ответ жильцам из госжилинспекции в ноябре 2019-го.

Говоря простым языком, жильцы самостоятельно должны заботиться о состоянии здания. Однако собственники квартир утверждают, что ни о каком голосовании и знать не знают, и послушно продолжают оплачивать квитанции по ремонту дома. На логичный вопрос «Куда уходят наши деньги?» никто ответа не дает.

Сейчас дом №166/2 на Огородной включен лишь во II этап программы расселения, который приходится на конец 2021 года. Это означает, что саратовцы должны будут пережить еще две зимы, включая текущую, в аварийном доме. «Выдержат ли стены?» Сомнения не безосновательны – помещение рушится, а неоднократные просьбы жильцов ускорить процесс переселения остаются без ответа.

Сейчас этим вопросом занимаются надзорные органы, которые должны вынести соответствующее решение.