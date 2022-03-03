Администрация Заводского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобе горожан на состояние дома рядом с улицей Огородной.

Напомним, горожанин поделился фото, где видно, что на одной из улиц Саратова вместе со льдом и снегом с крыши здания сползает и шифер. Дом находится по адресу 5-й Динамовский проезд на пересечении с улицей Огородной.

-Дом №191 по ул. Огородной признан аварийным и частично расселен. Дом по указанному адресу находится в непосредственном управлении, договор на аварийное обслуживание заключен с ООО «Ремстрой-М». Сотрудниками администрации Заводского района будут проведены работы по ограждению территории вблизи дома сигнальными лентами, — ответили в пресс-службе.