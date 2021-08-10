На «Авито» выставлен на продажу дорогой дом на берегу Волги площадью 500 квадратных метров, расположенный в селе Пристанном Саратовской области.

Разместила предложение Елена Викторовна.

— Для многих дом — это место, где спокойно и тепло, где собирается за большим столом семья, место, где тебе уютно, безопасно и комфортно! Именно такой дом и предлагаем к продаже на побережье Волги. Вернее, два дома: один для проживания и другой для комфортного отдыха, каждый площадью по 250 квадратных метров, — гласит объявление.

Также есть информация о том, что владельцы строили объект для себя и использовали самые экологичные и качественные материалы, продумывали каждую деталь, каждую комнату и помещение.

— Для внутренней отделки дома для проживания все материалы были привезены из Италии: напольная плитка с вкраплением сусального золота и настенная плитка, подобранная для настенной фрески, дубовые двери с вольфрамовой отделкой, бронзовые люстры со светильниками из натурального оникса, кухонный гарнитур из массива,подоконники и портал для действующего камина из розового мрамора. Фрески в гостиной, ванной комнате и в бильярдной комнате выполнены известным мастером-реставратором из Эрмитажа, — продолжают рассказывать хозяева.

Дом для отдыха продуман для релаксации — крытый бассейн с душевыми и зоной отдыха, парная для большой компании, комната на верхнем этаже с видом на Волгу и огромной зоной для барбекю. Двор просторный, есть место для организации детской и спортивной площадки.

—Дом ждет не просто покупателя, он ждет ценителя и своего хозяина, — отметил продавец, при этом уточнив, что может помочь с ипотекой.

Приобрести дом предлагается за 60 миллионов рублей.