Вчера, 26 октября, жители дома №72 в 21-м микрорайоне Балакова пожаловались на канализацию.

Коммуникации не работают несколько недель, вся вода, которая отводится со стояков, затопила подвал третьего подъезда и прилегающую парковку.

—Водоканал разводит руками, управляющая компания тоже, а застройщик просто игнорирует. Забивается колодец на территории застройщика, который не собирается его чистить. Недобросовестный ВРИО застройщика Сергей Кондратьев не реагирует на проблему, — обозначил местный житель.

Анонимный автор публикации разместил снимки с места событий и отметил, что все необходимые заявления написаны, но каждый пытается отпихнуть проблему от себя.



