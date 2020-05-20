Дом в Энгельсе, в котором сегодня утром обвалилась лестница, был признан аварийным еще в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба государственной жилищной инспекции по Саратовской области

На помощь в расследовании падения лестницы в доме №35 Летного городка, направлены специалисты государственной жилищной инспекции. Как выяснилось, ещё два года назад дом был признан не пригодным для жилья, однако люди продолжили там жить. Обслуживание данного дома ведется управляющей компанией “Летка”.

В марте этого года жилищная инспекция по обращению граждан, сделала внеплановую проверку дома. По её результатам 16 марта был составлен акт и выдано предписание управляющей компании. Инспекторы нашли нарушения, на которых устранение дали срок до 24 августа. За это время коммунальщики должны были отремонтировать крышу, отштукатурить и покрасить подъезды, восстановить оконные блоки, остеклить лестничных клеток и восстановить кирпичную кладку в местах повреждений.

Сейчас ведется работа по привлечению управляющей компании «Летка» к административной ответственности. Также жилищная инспекция направила в прокуратуру заявление о согласовании внеплановой проверки этой организации.