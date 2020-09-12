Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о дальнейшей судьбе дома вице-губернатора Александровского, который находится на углу улиц Советской и Радищева в Саратове. Видеозапись этого появилась в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

Усадьба находится в предаварийном состоянии, несколько раз проводился конкурс на ее восстановление, но желающих не было, поскольку для работы требуются большие вложения.

Сегодня сделка состоялась. Благотворительный фонд социального развития регионов будет реализовывать этот проект, — отметил председатель ГД.

Напомним, ранее к Вячеславу Володину обращались местные жители с просьбой помочь в восстановлении исторического памятника федерального значения, который был заброшен около 15 лет.

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