Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о дальнейшей судьбе дома вице-губернатора Александровского, который находится на углу улиц Советской и Радищева в Саратове. Видеозапись этого появилась в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

Усадьба находится в предаварийном состоянии, несколько раз проводился конкурс на ее восстановление, но желающих не было, поскольку для работы требуются большие вложения.

— Сегодня сделка состоялась. Благотворительный фонд социального развития регионов будет реализовывать этот проект, — отметил председатель ГД.

Напомним, ранее к Вячеславу Володину обращались местные жители с просьбой помочь в восстановлении исторического памятника федерального значения, который был заброшен около 15 лет.