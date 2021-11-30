Накануне в интернете появилась информация о разрушении объекта культурного наследия дома Яхимовича в Саратове.

Обсудить с жителями прилегающего дома дальнейшую судьбу памятника приехали начальник управления по охране объектов культурного значения Владимир Мухин, зампред градозащитного совета Владимир Лешуков и депутат Саратовской облдумы Ольга Сынкина.

Общественный резонанс запустили жильцы дома по адресу Советская 3\9, соединенного с памятником пристройкой, из-за разрушения которой по стенам квартир жилого дома пошли трещины. Как отметил Владимир Лешуков, необходимо провести экспертизу пристройки и в случае, если ситуацию признают аварийной — расселить жильцов.

Владимир Мухин заявил, что официально пристройка также считается памятником, хотя не представляет собой никакой культурной ценности. Эта мера принята для того, чтобы исключить возможность сноса прилегающей к памятнику конструкции, и защитить объект культурного наследия от возможных повреждений.

Проект реставрации дома Яхимовича уже готов. Начальник управления охраны культурного наследия подчеркнул, что в случае, если дом 3\9 признают аварийным и до начала реставрационных работ жильцов не успеют расселить, восстановление будет проводиться со специальными мерами, нацеленными на безопасность жителей дома.

В скором времени будет выбран подрядчик, который займется восстановлением памятника. Когда все будет подготовлено, станет ясна стоимость проведения работ, после чего управление по охране объектов культурного значения обратится в правительство за финансированием. Частично работы планируют профинансировать за счет застройщика «Лепта» через суд. Сумму исковых требований определят на заседании суда в течение недели.

Экспертизой состояния дома занимается компания «Эпюра-М». По словам жильцов, предоставить заключения они должны уже на этой неделе.

Восстановление этого здания находится на особом контроле секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Николая Панкова, который уделяет особое внимание памятникам архитектуры. Напомним, вместе с коллегами по Госдуме Андреем Воробьевым и Александром Стрелюхиным он направил обращение прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, губернатору Валерию Радаеву и в управление по охране объектов культурного наследия по поводу уничтожения памятников архитектуры и даже объектов культурного наследия в регионе. Речь в нём шла и о Доме Яхимовича, разрушение которого усилилось в результате строительства соседнего здания.