В Саратовской области введен строгий карантин в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних. Такое заявление сделал региональный оперштаб в среду, 29 апреля.

Так, учреждения для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, на 14 дней закрыли вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей и охраны.

— Руководителям организаций необходимо организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников и обеспечить запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на 2 недели. Запрещается допускать к исполнению служебных обязанностей людей старше 65 лет, — говорится в официальном сообщении.

Но родственники могут забрать подопечных интерната до завершения ограничений при письменном согласии и взятых на себя обязательствах по соблюдению санэпидем норм по профилактике коронавирусной инфекции.