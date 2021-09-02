В связи с ремонтными работам водопроводных сетей, дома в двух районах Саратова остались без Холодной воды.

В связи с ремонтом по адресу улица Мира, 29, отключили воду в домах по улицам: Мира,29,29а; Гвардейская,1,1а,3,3а; и коттеджным домам на 4-й Дачной. Завершить работы планируют в 24:00.

Абонентам частного сектора в 1-ом Пугачевском поселке и домам 56-70 по улице Танкистов холодную воду отключили до 24:00.

Для устранения протечек на улице Безымянная,6, адресам: Безымянная,4,6,8,10 и Геофизическая,10-24, перекрыли холодную воду. Вернуть ее обещают в 24:00.