Сегодня, 9 декабря, ряд адресов Кировского и Заводского района остались без холодной воды, сообщает КВС.

В связи с ремонтом водопроводных сетей по адресу Техническая, 16В, дома 16а,16в,14,14в по улице указанной попали под отключение. Вернуть воду обещают к 20:00.

Из-за работ на насосной станции «Рокотовка», холодную воду отключили по адресам: 6-й Динамовский проезд, 36-135; 5-й Динамовский проезд, 32-180; 7-й Динамовский проезд, 59-108, а также улицы Верхняя Стрелковка и Стрелковый тупик. Включить воду обещают к 15:00.