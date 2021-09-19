Домой Рубрики Новости Саратова Дома Ленинского района Саратова остались без холодной воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Дома Ленинского района Саратова остались без холодной воды По Новости Саратова - 19.09.2021 46 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 сентября, в связи с ремонтом сетей водопровода по адресу Майская, 19, в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Воды нет в домах по улице Майская от Школьной до улицы Строителей. Вернуть ее обещают в 18:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Выборы. Полицию в Балакове консультируют юристы оппозиции Саратовцы продолжают праздновать День города с музыкой и экскурсиями Появились кадры с места смертельного ДТП с райдером ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Выборы. Полицию в Балакове консультируют юристы оппозиции Новости Саратова - 19.09.2021 0 Представитель «Яблока» создаёт проблемы в работе избирательной комиссии в Балакове. Правоохранительные органы в ситуацию не вмешиваются. Накануне, около 12 часов ночи член УИК с правом совещательного... Саратовцы продолжают праздновать День города с музыкой и экскурсиями 19.09.2021 Дома Ленинского района Саратова остались без холодной воды 19.09.2021 Появились кадры с места смертельного ДТП с райдером 19.09.2021 Суд доказал факт нарушения выборного законодательства саратовским коммунистом 19.09.2021