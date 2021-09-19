Сегодня, 19 сентября, в связи с ремонтом сетей водопровода по адресу Майская, 19, в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду.

Воды нет в домах по улице Майская от Школьной до улицы Строителей. Вернуть ее обещают в 18:00.