Завтра, 3 февраля, энергетики проведут ремонт участка теплотрассы на проспекте Строителей в Энгельсе. Повреждение было выявлено во время планового обхода и могло привести к отключению объектов в морозы, сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Ремонтно-восстановительные работы запланированы на период повышения температуры наружного воздуха. На объекте будут трудиться 2 бригады и 10 единиц техники. Управляющие организации заблаговременно оповещены о запланированных

мероприятиях и должны разместить информацию для жителей многоквартирных домов и учреждений.

Работы начнутся в 9:00 и продлятся до 18:00. После их окончания начнется поэтапное заполнение системы теплоносителем и возобновление его подачи к многоквартирным домам.