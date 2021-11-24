Сегодня, 24 ноября, из-за ремонта на водопроводе улица в Саратове осталась без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов Ново-Астраханского шоссе, 83, 85, 87.

Воду обещают вернуть к обеду, в 13:00.