Домой Горячая линия ЖКХ Дома по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове остались без воды до обеда Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Дома по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове остались без воды до обеда По Новости Саратова - 24.11.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 24 ноября, из-за ремонта на водопроводе улица в Саратове осталась без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Ограничено холодное водоснабжение абонентов Ново-Астраханского шоссе, 83, 85, 87. Воду обещают вернуть к обеду, в 13:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области уменьшилось число лесных пожаров Еще 25 жителей Саратовской области скончались от коронавируса Пять школ Саратовской области ушли на карантин из-за ОРВИ и ковида ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Юрлица стали массово оплачивать долги за вывоз мусора под угрозой взыскания... Новости Саратова - 24.11.2021 0 Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проанализировали динамику поступления платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО от юридических лиц. В итоге выявлено, что кампания... В Саратовской области уменьшилось число лесных пожаров 24.11.2021 Еще 25 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 24.11.2021 Пять школ Саратовской области ушли на карантин из-за ОРВИ и ковида 24.11.2021 На перевозку депутатов выделят 3 миллиона рублей из саратовского областного бюджета 24.11.2021