По подозрению в продаже наркотиков задержан 38-летний рецидивист из Энгельса. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Дома у него нашли 50,36 грамма расфасованного каннабиса.

Мужчина взяли под стражу, на него завели уголовное дело.

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