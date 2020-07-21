По подозрению в продаже наркотиков задержан 38-летний рецидивист из Энгельса. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.



Дома у него нашли 50,36 грамма расфасованного каннабиса.

Мужчина взяли под стражу, на него завели уголовное дело.