Домой Рубрики Новости Саратова Дома у жителя Энгельса нашли расфасованную траву РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Дома у жителя Энгельса нашли расфасованную траву По Новости Саратова - 21.07.2020 91 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber По подозрению в продаже наркотиков задержан 38-летний рецидивист из Энгельса. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Дома у него нашли 50,36 грамма расфасованного каннабиса. Мужчина взяли под стражу, на него завели уголовное дело. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полицейские в Аткарском районе уничтожили «футбольное поле» конопли Коронавирус. Заболевшие covid-19 медики получили 12 млн рублей Мужчина «заперчил» женщину и отобрал 65,5 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полицейские в Аткарском районе уничтожили «футбольное поле» конопли Новости Саратова - 21.07.2020 0 Сегодня, 21 июля, был уничтожен крупный очаг произрастания конопли в Аткарском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. Сотрудниками МВД по Аткарскому району... Коронавирус. Заболевшие covid-19 медики получили 12 млн рублей 21.07.2020 Мужчина «заперчил» женщину и отобрал 65,5 тыс рублей 21.07.2020 Четыре фермера ответят за массовую гибель пчел 21.07.2020 МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе 21.07.2020