Сегодня, 26 декабря, из-за аварии на сетях ПАО “Т Плюс” жители Ленинского района Саратова остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о проспекте 50 лет Октября, 63,65,67,69,71,73,57,59, Тверской, 29 и 29А, Вишневой, 4,6,11,13,13а,15,3,7,5,9, Вишневом проезде, 2А, 3,4,5,6,7,8,10,12, Курдюмской, 86,86А,88, Деловой, 7,9,11, Деловом проезде, 2, 3,4,6,8,9,10,11,12,1,13А,14,15,15А, Технической, 12А,14,14А,16.

Ограничения начались с 8:00.

Напомним, не так давно еще одна авария оставила без тепла 101 дом в этом же районе. На месте событий разворачивали оперативный штаб, работал пункт обогрева в школе №41.