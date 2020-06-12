В Саратовской области продолжается дезинфекция жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба государственной жилищной инспекции.

С начала месяца в области обработали специальными обеззараживающими средствами подъезды в 7,186 тысячи домах из 14,209 тысячи многоквартирных жилищ, что составляет 51 процент. В Саратове только за вчерашний день продезинфицировали 354 дома.

Инспекторы не прекращают проводить проверки, с 1 июня этого года было проведено 161 рейд, из которых не было выявлено не одного нарушения.