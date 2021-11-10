Сегодня, 10 ноября, ряд домов Волжского и Ленинского районов Саратова остались без воды из-за ремонтных работ на водопроводных сетях, собщает КВС.

Под отключение попали адреса Волжского района: Лермонтова от Первомайской до Московской (нечетная сторона); Московская от Лермонтова до Чернышевского (нечетная сторона); Соляная и Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского; Троицкий взвоз.

В Ленинском районе без воды остались дому по улице Буровая, 21, 23 и Благодарова, 1, 3, 5, 7.

Вернуть воду обещают в 24:00.