В связи с проводимыми ремонтными работами энергетиков несколько многоквартирных Волжского района останутся без тепла.

Филиал «Т Плюс» устраняет повреждения на трубопроводе на улице Радищева, 8а. В связи с этим без отопления останутся абоненты по адресам: Мичурина, 101, Мичурина, 112, Мичурина, 116, Мичурина, 116а, Мичурина, 122, Мичурина, 89, Мичурина, 98/102, Провиантская, 21, Провиантская, 23, Радищева, 11, Радищева, 13, Радищева, 15/95, Радищева, 16, Радищева, 16, Радищева, 18а, Радищева, 8а, Соборная, 1, Советская, 11, Советская, 4, Советская, 9/30, Чернышевского, 124, Чернышевского, 153, Чернышевского, 157 к2, Чернышевского, 157 к1, Чернышевского, 57 к6, Чернышевского, 159, Чернышевского, 159/161.

— Место проведения работ расположено на въезде во двор жилого дома. Проезд автомобилей будет временно ограничен. Энергокомпания просит пешеходов не заходить за ограждения и соблюдать правила безопасности около ремонтируемого объекта, — сообщает «Т Плюс».

Восстановить подачу тепло в дома энергетики обещают к 21:00.