В Заводском районе Саратова домушник обокрал квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

10 июня этого года с заявлением о краже обратилась 32-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что между 8 и 10 июня из её квартиры вынесли имущество отжав дверь. У потерпевшей пропал телевизор, электродрель, электрорубанок, шлифовальная машинка. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в содеянном задержан 39-летний саратовец, безработный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина признался в краже, он вынес имущества на 16 тысяч рублей и сдал в ломбард. В ходе обыска полицейские изъяли залоговый билет.