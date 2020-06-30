Сегодня, около 11:20 концессии водоснабжения Саратова сообщили, что для проведения ремонтных работ им придется отключить еще ряд домов от водоснабжения.

Для производства работ по Крымскому проезду, 7 потребовалось дополнительное включение в зону понижения параметров подачи холодной воды домов на улицах: 1-й и 2-й Акмолинские проезды; 1-й и 2-й Мало-Приморские проезды; 1-й и 2-й проезды Энергетиков; 1-й Тульский проезд; 2-й Совхозный проезд, 5, 36А; Азина; Азовская, 15; Амурская, Больничный проезд, 6; Брянская; Васильковская, 1; Волгодонская; Заречная; Комсомольская, 1; Лесная; Маркина, 17/39; Минская; Молодежная, 5; Новокрекингская; Парковая; поселок Калашниково; поселок Князевка; поселок Комсомольский; поселок ОПХ Саратовское; поселок Тепличный; Прудная, 1,2,3,4; Прудные проезды; село Березина Речка, улица Школьная; Санаторный проезд; Тульская; Химическая; Хомяковой; частный сектор по 11-ому Динамовскому проезду, вдоль Огородной до Комсомольского поселка; проезд Энергетиков; проспект Энтузиастов, 90, 102; Южно-Зеленая.

Ранее указанные объекты — Крымская, 21,23,25,27, по-прежнему остаются в зоне ограничения. Работы планируется завершить ориентировочно до 17:00.