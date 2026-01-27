Дополнительные рейсы вводят на саратовском автобусном маршруте № 101Э

С 26 января на автобусном маршруте № 101Э «Саратов – Аэропорт “Гагарин” (через Дубки)» вводятся дополнительные вечерние рейсы.

По решению регионального минтранса, ранее нерегулярные отправления в 21:10 и 23:15 станут ежедневными.

Обновлённое расписание включает 13 рейсов в день от городского автовокзала и столько же обратно от аэропорта, что повысит доступность транспорта в вечернее время.

Ранее сообщалось, что с 2 декабря были добавлены рейсы на маршруте № 656 «Саратов (Автовокзал) – Горный». Власти региона заявили, что все востребованные маршруты в Саратове постепенно переводятся на брутто-контракты для улучшения качества перевозок.

Алиса Эай