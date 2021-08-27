Пресс-служба ПривЖД сообщает о запуске дополнительных пригородных поездов в Саратовской области.

Электрички между Саратовом, Красным Кутом и Александровым Гаем пустят 31 августа и 1 сентября.

В последний день лета это будут:

— №6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;

— №6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53.

А на День знаний:

— №6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 3:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59;

— №6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 6:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 8:21.