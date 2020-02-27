В Саратове планируется открытие головного регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД, сообщает структурное ведомство.

В связи со сменой дислокации, новое подразделение будет располагаться с здании УГИБДД по региону на 6-м Соколовогорском проезде на первом этаже. В настоящее время там работают только три окна по регистрации транспорта, одно окно по выдаче и замене водительских прав и экзаменационный класс.

Кроме того планируется открытие дополнительных филиалов РЭО по обе стороны на мосту Саратов-Энгельс.

Сейчас саратовцев принимают на Песчано-Уметском тракте с 8:00 до 20:00.