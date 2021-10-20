Дополнительные налоговые поступления хотят направить на повышение зарплат чиновников Саратовской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение областной думы.

Доходы областного бюджета за счет налоговых поступлений увеличились на 441,9 миллионов рублей, и на 39,6 миллионов рублей за счет целевых федеральных средств.

Часть из них 122,4 миллиона рублей пойдет на предупреждение ЧС, 20 миллионов – на создание библиотек, 14 миллионов рублей на поддержку культуры и оснащение детских садов, 5,6 миллионов рублей на развитие сельских территорий и 2,9 миллиона рублей на обеспечение жильем ветеранов ВОВ.

Большая часть денежных средств пойдет на увеличение зарплат чиновникам — 287,9 миллионов рублей.