Для обеспечения перевозки пассажиров в новогодние и рождественские праздничные дни назначены дополнительные поезда дальнего следования:

— №563/564 Саратов – Москва отправлением из Саратова 29 декабря в 11:32,

прибытием в Москву на следующие сутки в 5:12;

— №565/566 Балаково – Москва отправлением из Балаково 8 января 2022 года в 19:33,

прибытием в Москву на следующие сутки в 16:17;

— №239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 26,27,28,29 декабря 2021

года, 7,8,9 января 2022 года в 23:30, прибытием в Москву на следующие сутки в 14:35;

— №485/486 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28,29 декабря 2021

года, 6,8,9 января 2022 года в 6:35, прибытием в Москву на следующие сутки в 5:48;

— №219/220 Астрахань – Москва отправлением из Астрахани 8 января 2022 года в

07:25, прибытием в Москву на следующие сутки в 10:29;

-№555/256 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 29 декабря 2021 года в 5:14, прибытием в Москву на следующие сутки в 5:00;

— №207/208 Саратов – Москва отправлением из Саратова 28,29 декабря в 20:11,

прибытием в Москву на следующие сутки в 10:29.

Продажа билетов открыта.

Время отправления поездов – местное.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования

пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра

ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».