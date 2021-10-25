Для удобства пассажиров, а также с целью развития информационных услуг на

железнодорожных вокзалах Астрахани, Саратова, Волгограда и Балаково установлены

дополнительные справочные видеотерминалы. Они расположены в залах ожидания, а

также вблизи билетных касс.

С помощью интерактивных табло пассажиры могут узнать актуальную информацию

о расписании, наличии и стоимости билетов на поезда дальнего следования и

электрички. Кроме того, в видеотерминалах представлена подробная информация о

сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с

ограниченными возможностями здоровья.

В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться к

оператору call-центра, используя видеосвязь.