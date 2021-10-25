Для удобства пассажиров, а также с целью развития информационных услуг на
железнодорожных вокзалах Астрахани, Саратова, Волгограда и Балаково установлены
дополнительные справочные видеотерминалы. Они расположены в залах ожидания, а
также вблизи билетных касс.
С помощью интерактивных табло пассажиры могут узнать актуальную информацию
о расписании, наличии и стоимости билетов на поезда дальнего следования и
электрички. Кроме того, в видеотерминалах представлена подробная информация о
сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья.
В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться к
оператору call-центра, используя видеосвязь.