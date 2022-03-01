В связи с высоким спросом на пассажирские перевозки холдингом «РЖД» включен

дополнительный купейный вагон для курсирования между Саратовом и Москвой в составе поезда №5/6 Астрахань – Москва.

Из Саратова в Москву вагон в составе поезда отправится 4 марта, обратно в Саратов – 5 марта.

Продажа билетов открыта. Цены зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался

на стоимости проезда для пассажиров.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования

пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра

ОАО «РЖД»: 8-800-775-0000 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».