В связи с высоким спросом на пассажирские перевозки холдингом «РЖД» включен
дополнительный купейный вагон для курсирования между Саратовом и Москвой в составе поезда №5/6 Астрахань – Москва.
Из Саратова в Москву вагон в составе поезда отправится 4 марта, обратно в Саратов – 5 марта.
Продажа билетов открыта. Цены зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался
на стоимости проезда для пассажиров.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования
пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра
ОАО «РЖД»: 8-800-775-0000 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».