Сотрудник полиции, который сегодня около «Триумфа» столкнулся с автомобилем «скорой помощи» проверяет его коллеги, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

— По предварительной информации Лада Гранта, за рулем которого находился сотрудник полиции, двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль «скорой медицинской помощи» проезжал перекресток с включенными спецсигналами. В настоящее время в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на пересечении Кутякова и Астраханской автомобиль полиции столкнулся с каретой «скорой помощи». От удара медицинская ГАЗель перевернулась.