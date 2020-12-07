Во время Великой Отечественной войны во время сражений принимало огромное число связистов, благодаря которым обеспечивалась мощная связь для оповещения на всех фронтах и управления военной силой. Одним из этих связистов был Александр Сергиенко, рожденный 13 мая 1908 года в Республике Беларусь.

В возрасте 16 лет вместе с семьей перебрался в город Покровск и сразу по окончанию ремесленного училища пошел работать электриков в городской пищекомбинат. Таким образом он хотел помочь семье в финансовом плане, но вскоре рабочую деятельность прервала война. Тогда Александра Сергиенко определили в телефонисты 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии.

В то время ему постоянно приходилось выполнять опасные для жизни задания ко поддержанию постоянной связи с боевым полком. Одно из таких заданий поручило командование на нейтральной полосе в месте активных боевых действий около деревни Робиниэки Латвийской ССР 21 ноября 1944 года. Тогда Александру Сергиенко было нужно обеспечить переправу связью и наладить прервавшуюся связь командного дивизионного пункта с передовыми войсками. Во время выполнения этого задания в непосредственной близости с врагом нашим связистом была замечена группа фашистов, переплывающих на лодках реку для закрепления поблизости к рубежу и неожиданному наступлению на наши войска. Но благодаря внимательности и мужеству Александра Сергиенко, группа налетчиков была разгромлена и не смогла подать сигнал для наступления фашистских войск.

Позже во время боев за Берлин был ранен и лишился одной ноги, получив первую группу инвалидности. По возвращению с госпиталя продолжил свой труд на пищекомбинате, работая в нем в довоенное время.

За проявленную самоотверженность и героизм Александр Сергиенко был награжден орденом Красной звезды, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За победу над Германией».